Министр обороны США Остин прилетел в Ирак

Глава военного ведомства заявил, что прибыл в Багдад, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака.

© Видео: SecDef, Twitter © Фото: SecDef, Twitter

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что во вторник прибыл с визитом в Ирак. О своем приземлении в Багдаде глава военного ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме того, были опубликованы кадры, на которых глава МО спускается по трапу.

«Я прибыл сюда, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака по мере продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку», - написал он.

Как уточняет Fox News, американский министр обороны прилетел в Багдад утром во вторник, 7 марта, в 10.10 по местному времени.

Напомним, что в конце марта 2003 года Соединенные Штаты и их союзники начали военную операцию в Ираке. В конце декабря прошлого года экс-советник Госдепа признал, что Вашингтон наносил удары по энергетической инфраструктуре Ирака во время конфликта.