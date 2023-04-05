Прямое попадание из гранатомета в окоп националистов сняли на камеру

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские силы прорываются к Северску - артиллерия накрывает позиции ВСУ и заставляет врага отступать. Бойцы 2-ого армейского корпуса продолжают укреплять свои позиции на всем направлении. В том числе, наносят огневое поражение националистам под Верхнекаменском.

Прямое попадание из ручного гранатомета прямо в окоп националистов. Видео снято через тепловизор: сначала гранатометный выстрел уничтожает пулеметное гнездо, затем винтовкой обезвреживают вражеского снайпера.

Вычислить этого снайпера бойцы 4-го батальона пытались несколько дней, он не давал работать по ночам. Сейчас на северском направлении активно укрепляют и расширяют окопы вблизи поселка Верхнекаменское, где возросла активность националистов.

Основная задача разведки сейчас - наблюдать за перемещениями противника. В районе поселка постоянно наблюдается движение техники и личного состава. Работают по ним потом артиллеристы.

Наши бойцы провели колоссальную работу, учитывая, что вести ее приходилось в прямом смысле под прицелом. Для того, чтобы ввести врага в заблуждение, появилось много «пустышек», которые с воздуха ничем не отличаются от настоящих позиций.

«За прошлую ночь мы оборудовали эти позиции, замаскировали, так как противник постоянно ведет разведку с воздуха. Позиции меняются, позиции обновляются, позиции укрепляются, маскируются. Работаем быстро», - рассказывает заместитель командира стрелковой роты под позывным Ромео.

С рассветом по выявленным за ночь огневым точкам начинает работать наша артиллерия. Это идеальный момент для того, чтобы покинуть передовые позиции. Дорога к ним проходит через открытый участок, который находится вне зоны прямой видимости противника. Однако в небе при этом постоянно находятся квадрокоптеры, дорогу постоянно обстреливают.

Ежедневно под Верхнекаменским националисты пытаются укрепить позиции, но российская артиллерия сводит их усилия на нет. Ситуация для боевиков киевского режима с каждым днем становится все хуже. Однако, не считаясь потерями, противник продолжает загонять в капкан все новые резервы, передвижения которых постоянно отслеживаются с воздуха.

«Самая ближняя у них позиция - 400 метров. Сейчас основное у них скопление это Верхнекаменское - Северск и на севере, в лесах... С вооружением у нас все налажено, от мин до легкого, тяжелого, стрелкового. С этим проблем нету. Сейчас бы найти этого противника... В том году он очень сильно был активен, сейчас такой активности от противника я не вижу», - отмечает командир стрелкового батальона с позывным Штурман.

Северск постепенно обхватывают с северо-запада и востока, а значит группировка националистов под угрозой полного окружения в Белогоровке и Верхнекаменском, которые находятся под огневым контролем российских войск. Штурмовать отлично укрепленные позиции в лоб - равноценно самоубийству.