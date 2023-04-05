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Минобороны России заявило о срыве вражеской контратаки в районе Северска

15:28 05.04.2023
Неприятельская контратака была сорвана российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили о срыве контратаки украинских боевиков в районе Северска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», - заметил Конашенков. 

При этом были ликвидированы более 80 украинских боевиков, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении вражеского самолета МиГ-29, который был сбит российской истребительной авиацией.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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