Путин отметил успешную работу с Белоруссией в экономике и сфере безопасности

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Президент России Владимир Путин заявил об успешной работе Москвы и Минска по разным направлениям, в том числе по вопросам экономики и безопасности.

«Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», - сказал Владимир Путин.

Александр Лукашенко также положительно оценил экономическое сотрудничество двух стран.

«Вы правильно тогда сказали, приводя в пример сельское хозяйство: нас пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было?» - сказал он.

Во время визита 4 апреля в Тулу Владимир Путин напомнил о риске, на который пошла страна, когда запрещала импорт еды из недружественных стран.

«Но в итоге на наш рынок вышла отечественная продукция, которая еще и выше по качеству, чем западная», - сказал он.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит 5 апреля в Кремле. Президент Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом и проведет в Москве два дня. Главы государств собираются говорить об импортозамещении, углублении кооперации, развитии высокотехнологичных отраслей, а также о безопасности.