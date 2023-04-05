Хуснуллин: люди на новых территориях не хотят уезжать, несмотря на обстрелы

Вице-премьер пообещал, что жители новых регионов будут обеспечены всем необходимым.

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Жители новых регионов РФ не хотят покидать свои дома, несмотря на обстрелы националистов. Об этом рассказал заместитель главы правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совбеза, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Несмотря на то что там каждодневные обстрелы, люди не хотят уезжать. Люди верят, что все стабилизируется», - сказал он.

Докладывая президенту Владимиру Путину, Хуснуллин пообещал, что жители новых территорий будут обеспечены всем необходимым - теплом, водой, электричеством.

Также вице-премьер привел данные: на территории новых четырех регионов уже удалось восстановить 11 тысяч домов. За текущий год этот показатель возрастет, добавил он.

Владимир Путин отметил, что украинские националисты подвергают города и поселки на новых территориях нашей страны обстрелам, киевский режим не жалеет гражданское население.