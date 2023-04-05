Хуснуллин: люди на новых территориях не хотят уезжать, несмотря на обстрелы
Жители новых регионов РФ не хотят покидать свои дома, несмотря на обстрелы националистов. Об этом рассказал заместитель главы правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совбеза, которое проходило в режиме видеоконференции.
«Несмотря на то что там каждодневные обстрелы, люди не хотят уезжать. Люди верят, что все стабилизируется», - сказал он.
Докладывая президенту Владимиру Путину, Хуснуллин пообещал, что жители новых территорий будут обеспечены всем необходимым - теплом, водой, электричеством.
Также вице-премьер привел данные: на территории новых четырех регионов уже удалось восстановить 11 тысяч домов. За текущий год этот показатель возрастет, добавил он.
Владимир Путин отметил, что украинские националисты подвергают города и поселки на новых территориях нашей страны обстрелам, киевский режим не жалеет гражданское население.