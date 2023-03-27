В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ назвали неадекватной реакцию стран Запада на решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Вероника Волосунова
22:52 27.03.2023
Мария Захарова отметила, что долгие годы Москва проявляла сдержанность в данном вопросе, но теперь все решения приняты, и они будут неукоснительно выполняться.
В МИД РФ назвали неадекватной реакцию стран Запада на решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии
© Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «неадекватную» реакцию стран Запада на решение президента РФ разместить ядерное оружие на территории Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», - следует из комментария. 

В ведомстве также отметили, что в последнее время география складирования американских ядерных авиабомб в Европе расширялась, а соответствующая инфраструктура продвигалась к рубежам России и Белоруссии. Российские призывы к США о возвращении ядерного оружия из-за рубежа игнорировались или отвергались. В то время как РФ на протяжении многих лет наоборот проявляла сдержанность в данном вопросе, предпринимая усилия по выводу ядерных вооружений из стран бывшего СССР и переводу их в неразвернутое состояние. 

В связи с чем, по словам Захаровой, рассчитывать на отсутствие военно-технических контрмер со стороны России в указанной области было наивным. Теперь речь идет об обеспечении безопасности Союзного государства, решения на счет которой уже приняты, и будут неукоснительно реализовываться.

Ранее Мария Захарова прокомментировала желание Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Она считает, что Запад готов принести в жертву целую страну, народы, миллионы жизней, лишь бы сохранить мировое доминирование.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:52 В стране и мире
СБ ООН не принял резолюцию РФ по расследованию на «Северных потоках»
18:33 Вопросы истории
Видео
Космонавт Шкаплеров оценил версию гибели Гагарина из-за падения самолета в штопор
18:46 В стране и мире
Видео
В Новой Москве и Подмосковье весенние паводки начались раньше обычного
18:13 В стране и мире
80 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы у Кнессета в Иерусалиме
17:32 В стране и мире
Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира
Популярное
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.