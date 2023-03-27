В МИД РФ назвали неадекватной реакцию стран Запада на решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Мария Захарова отметила, что долгие годы Москва проявляла сдержанность в данном вопросе, но теперь все решения приняты, и они будут неукоснительно выполняться.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «неадекватную» реакцию стран Запада на решение президента РФ разместить ядерное оружие на территории Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», - следует из комментария.

В ведомстве также отметили, что в последнее время география складирования американских ядерных авиабомб в Европе расширялась, а соответствующая инфраструктура продвигалась к рубежам России и Белоруссии. Российские призывы к США о возвращении ядерного оружия из-за рубежа игнорировались или отвергались. В то время как РФ на протяжении многих лет наоборот проявляла сдержанность в данном вопросе, предпринимая усилия по выводу ядерных вооружений из стран бывшего СССР и переводу их в неразвернутое состояние.

В связи с чем, по словам Захаровой, рассчитывать на отсутствие военно-технических контрмер со стороны России в указанной области было наивным. Теперь речь идет об обеспечении безопасности Союзного государства, решения на счет которой уже приняты, и будут неукоснительно реализовываться.

Ранее Мария Захарова прокомментировала желание Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Она считает, что Запад готов принести в жертву целую страну, народы, миллионы жизней, лишь бы сохранить мировое доминирование.