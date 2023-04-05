Песков: главы новых регионов РФ будут присутствовать на заседании Совбеза

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Главы четырех новых регионов России будут присутствовать на заседании Совета безопасности, которое проведет президент Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«С президентом очно будут присутствовать главы четырех новых российских регионов - Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо», - сказал представитель Кремля.

Президент обсудит вопросы правопорядка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Пресс-секретарь не исключил, что главы новых регионов также проведут отдельную встречу с Путиным. На заседании Совбеза с докладом также выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.

На днях Путин подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему России.

Напомним, 27 сентября на территории Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.