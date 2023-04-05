Бастрыкин поручил проверить комиков Долгополова и Оганисяна после шутки о теракте в Петербурге

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после шутки о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский.

Сегодня депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить комиков.

Ранее в Интернете распространилось видео с концерта Долгополова и Оганисяна в Берлине. Во время одной из сценок Александр вручил Гарику статуэтку, тот поблагодарил его, поставил подарок рядом с собой на табуретку со словами «Пусть постоит здесь». Шутка вызвала смех в зале.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина также отреагировала на ролик, назвав его отвратительным, и пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проводил творческий вечер. Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую ему передала находившаяся на том вечере Дарья Трепова. По предварительным данным, она неоднократно посещала встречи с военкором. Девушка заявила, что статуэтку она получила в Москве. Как сообщает «Фонтанка», упаковку со взрывоопасным предметом Треповой передал таксист, который не знал о содержимом.