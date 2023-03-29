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Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Игнат Далакян
19:35 29.03.2023
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в указе главы государства.

В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент России в своем обращении к участникам коллегии МЧС РФ отметил, что с начала спецоперации ведомство действовало мужественно и решительно. Работники министерства, по словам Владимира Путина, оказывали всю возможную помощь жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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