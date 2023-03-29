Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в указе главы государства.
В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее президент России в своем обращении к участникам коллегии МЧС РФ отметил, что с начала спецоперации ведомство действовало мужественно и решительно. Работники министерства, по словам Владимира Путина, оказывали всю возможную помощь жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.