В стране и мире В Санкт-Петербурге в жилой многоэтажке горит квартира Анна Назайкина Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. © Видео: Megapolisonline, Telegram © Фото: Megapolisonline, Telegram Читайте нас на: В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом многоэтажном доме. По данным экстренных служб, возгорание произошло в квартире на улице десантников. На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что из квартиры валит густой серый дым. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат 15 человек, задействовано три единицы техники. Сегодня в Северной столице также произошел прорыв трубы, в результате чего кипяток разлился по улицам Адмиралтейского района. Пострадали четыре человека - мужчина, ребенок и два сотрудника экстренных служб, которые спасали их. Они получили сильные ожоги. Экспертное мнение и аналитика