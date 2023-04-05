Минобороны России сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29

Вражеский самолет был уничтожен российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Селидово в ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского истребителя МиГ-29. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили 13 украинских снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, были уничтожены 22 вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое (ДНР), Мирное, Щербаки, Чубаревка (Запорожская область), Великая Лепетиха (Херсонская область), Кременная, Варваровка, Кудряшовка (ЛНР).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 89 украинских артиллерийских подразделений и другие войска противника в 12 районах.

Кроме этого, удалось поразить командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й мехбригады и 95-й воздушно-десантной бригады врага в районах Ласточкино и Новомихайловки на территории ДНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 673 беспилтников, 415 ЗРК, 8 545 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин РСЗО, 4 504 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 302 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков рассказал об уничтожении более 410 боевиков на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.