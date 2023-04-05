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Политолог Колташов: поляки отреагируют на визит Зеленского не так, как этого ждут в США

Анна Назайкина
14:55 05.04.2023
Эксперт считает, что Зеленский, обращаясь к полякам, будет давить на тему страданий украинцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» предположил, какое значение имеет визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

Настроение в польском обществе сильно отличается от настроения политиков, исполняющих роль, которую им предписали в Вашингтоне, считает он.

«Обыватели сейчас получат возможность с визитом Зеленского среагировать на него совершенно не так, как этого ждет официальная Варшава», - сказал Колташов.

Ранее стало известно, что Зеленский выступит с речью. Он обратится к польскому и украинскому народам. Политолог считает, что он будет давить на тему страданий украинцев.

По мнению Колташова, власти Польши и США получат совершенно другой эффект: «тем дольше все тянется», тем чаще у рядового поляка возникают вопросы.

Политолог считает, что Польшу ожидает изменение общественного сознания, причем ровно в обратную сторону от той, которая нужна Вашингтону, Зеленскому и польскому руководству.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и первая леди страны Агата встретили в Варшаве Зеленского вместе с его женой Еленой. Впоследствии украинский лидер написал, что это была встреча соседей, союзников и друзей ради будущего двух государств.

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