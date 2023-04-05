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Белый дом: Байден не поедет на коронацию Карла III

Ян Брацкий
01:48 05.04.2023
В телефонном разговоре с монархом Джо Байден выразил желание встретиться с ним позднее.
Белый дом: Байден не поедет на коронацию Карла III
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Действующий президент США Джо Байден не поедет на церемонию коронации короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Белый дом. Американскую делегацию возглавит первая леди Джилл Байден. Сообщается, что президент ранее позвонил Карлу III.

«Президент поздравил короля с его грядущей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден посетит мероприятие от лица США», - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что коронация монарха намечена на 6 мая 2023 года. Престол перешел Карлу III после смерти его матери королевы Елизаветы II. Она скончалась в шотландском замке Белморал на 97-ом году жизни 8 сентября этого года.

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