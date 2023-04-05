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В МО РФ сообщили об уничтожении более 410 боевиков на Донецком направлении

14:24 05.04.2023
Также враг потерял на Донецком направлении за сутки два бронетранспортера, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об уничтожении более 410 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников», - заметил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Никольское и Новополь. Также представитель российского оборонного ведомства заявил, что наши войска сорвали деятельность трех украинских разведгрупп в районах Владимировки, Мирного и Никольского. Суточные потери украинской стороны на данных направлениях в живой силе составили до 30 человек. Помимо личного состава, уничтожены украинский бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских боевиков, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении нанесено поражение неприятелю в районах Гряниковки, Тимковки и Стельмаховки. Также наши бойцы пресекли действия пяти украинских разведгрупп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовке, Артемовка, Масютовка и Першотравневое. За сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Краснолиманском направлении сорвана контратака противника в районе Северска, а также поражены подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва. Суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 80 человек. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о сбитом украинском истребителе МиГ-29.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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