В оборонном ведомстве Сербии напомнили, что решение от 27 февраля 2022 года прекратить и отложить все мероприятия, связанные с международными учениями, остается в силе.

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В Минобороны Сербии заявили о том, что Белград сохраняет мораторий на проведение международных военных учений, но делает исключение для маневров, совместных с НАТО.

«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк - 2023", чем эти учения исключены из моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей», - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве Сербии напомнили, что решение от 27 февраля 2022 года прекратить и отложить все мероприятия, связанные с международными учениями, остается в силе.

Не так давно, в конце марта, была годовщина бомбардировок Сербии со стороны НАТО. Память жертв этих бомбардировок почтили у посольства Сербии в Москве.

Ранее в Минобороны России заявили, что заражение ураном Сербии в результате атак НАТО требует постоянного мониторинга.