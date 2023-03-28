RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане

Как сообщили на радиостанции, политик самостоятельно обратился в больницу.

© Фото: LaPresse, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу «Сан-Раффаэль» в Милане. Об этом следует из сообщения радиостанции RTL в Twitter.

«86-летний лидер Forza Italia якобы страдал от болей в понедельник, но самостоятельно поступил в больницу, и завтра должен быть выписан», - говорится в посте.