В МИД России заявили, что РФ и США находятся в фазе горячего конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые формы этого конфликта беспрецедентны и не могли существовать в период холодной войны.

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Россия и Соединенные Штаты находятся в фазе горячего конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям», - заметил Рябков в эфире радио Sputnik.

Замглавы МИД охарактеризовал некоторые формы гибридной войны как беспрецедентные, которые, по словам Рябкова, не существовали даже во времена холодной войны. Он с сожалением напомнил о разговорах, касающихся угрозы ядерного конфликта. Рябков подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться позиции о недопустимости развязывания ядерной войны, и констатировал, что в ней не может быть победителей.

Замминистра добавил, что вера Вашингтона в способность нанести Москве стратегическое поражение заставляет усомниться в адекватности американских противников. Как утверждает Рябков, российская сторона после приостановки ДСНВ получила новые возможности обеспечения своей безопасности.