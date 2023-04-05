В МИД РФ не исключили, что Договор СНВ между Америкой и Россией обречен

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть обречен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен», - сказал он в эфире радио Sputnik.

Как утверждает Рябков, приостановив участие в договоре, Москва получила новые возможности обеспечения своей безопасности.

Ранее замглавы МИД заявлял, что Москва продолжает придерживаться позиции, что мир должен быть свободным от ядерной угрозы.

Напомним, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Москве было принято совместное заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

ДСНВ (СНВ-III) - документ, предусматривающий ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. Об односторонней приостановке участия РФ в соглашении Путин объявил в послании Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.