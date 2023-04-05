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Американская компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 млрд рублей

Максим Крюков
13:03 05.04.2023
Причиной данного решения стали прекращение продаж, приостановка действия лицензии и услуг компании в России, а также невозможность реэкспорта.
Американская компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 млрд рублей
© Фото: Cisco Systems, Inc.Instagram.com*, GlobalLookPress
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В январе 2023 года американская транснациональная компания Cisco Systems, которая занимается производством сетевого оборудования и программных продуктов, «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей в связи с прекращением продаж, приостановкой действия лицензии и услуг фирмы в стране, а также невозможностью реэкспорта.

В бухгалтерской отчетности одного из юридических лиц Cisco в РФ «Сиско системс» говорится, что большую часть составляют запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование.

«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов - 1,864 млрд рублей», - приводит детали отчетности ТАСС.

Материально-производственными запасами являются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, которые приобретались по контракту с нидерландской структурой - Cisco Systems International B.V. Помимо этого, стало известно, что оказались уничтоженными основные средства российского подразделения на сумму один миллион рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в РФ после начала спецоперации. Это произошло во время заседания президиума Госсовета, в ходе которого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал о замещении зарубежных компаний, ушедших с отечественного рынка.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

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