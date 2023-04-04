Зеленский встретился в Киеве с экс-госсекретарем США Майком Помпео

По словам украинского президента, такие визиты являются мощным сигналом поддержки украинцев со стороны Вашингтона.

© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

Кадры встречи с американским гостем украинский лидер выложил в своем Telegram-канале.

Вместе с Помпео в Киев также в составе делегации прибыли политики, бизнесмены и представители благотворительных организаций США.

«Такие визиты, встречи - мощный сигнал поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. Соединенные Штаты рядом с нами и вместе с нами борются за общие цели», - написал Зеленский.

Ранее Politico утверждало, что визит в Киев является шансом для Помпео, возможного кандидата на выборах в президенты США в 2024 году, показать поддержку Украине, а также выразить свою позицию, отличную от точки зрения Дональда Трампа.

Ранее, 21 марта, в Киев приезжал японский премьер Фумио Кисида. До этого визита Кисида оставался единственным из руководителей стран G7, который еще не был на Украине.