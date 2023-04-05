В Кремле призвали ориентироваться на содержание и дух контактов Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что документы, принятые по итогам переговоров РФ и КНР, очень содержательны и отражают в полной мере спектр находящихся на повестке дня вопросов.

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В Кремле призвали ориентироваться именно на содержание и дух контактов России и Китая в оценке уровня взаимоотношений двух держав. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си недавно в Москве. Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров», - заявил Песков журналистам.

По его словам, эти документы содержательны и в полной мере отражают спектр находящихся на совместной повестке дня вопросов.

Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая в Европейском союзе Фу Цуна. По мнению New York Times, которая приводит слова посла со ссылкой на источник, он «не поддерживает проводимую Россией спецоперацию».

Также Песков сообщил, что главы новых регионов России будут присутствовать на сегодняшнем заседании Совбеза.