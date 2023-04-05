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«Змей Горыныч» уничтожил опорный пункт боевиков в ходе разминирования

05:00 05.04.2023
Минобороны России показало кадры боевой работы реактивной установки разминирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне специальной операции расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Разведчики с помощью беспилотников обнаружили противника и передали его координаты для уничтожения. Для обеспечения безопасного прохода к опорному пункту приняли решение использовать установку, получившую в войсках прозвище «Змей Горыныч».

Расчет УР-77 оперативно подошел на дистанцию выстрела и выполнил два пуска зарядов, вызвав детонацию противотанковых и противопехотных мин. Так был обеспечен безопасный проход. Также были сильно повреждены укрепления опорного пункта.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российские десантники при помощи БПЛА обнаружили украинских диверсантов, передвигавшихся на легкобронированной технике. Боевиков уничтожили из пулеметов, гранатометов и ПТРК «Фагот».

Также ранее бойцы ВДВ в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали наблюдательный пункт националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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