«Змей Горыныч» уничтожил опорный пункт боевиков в ходе разминирования
В зоне специальной операции расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Разведчики с помощью беспилотников обнаружили противника и передали его координаты для уничтожения. Для обеспечения безопасного прохода к опорному пункту приняли решение использовать установку, получившую в войсках прозвище «Змей Горыныч».
Расчет УР-77 оперативно подошел на дистанцию выстрела и выполнил два пуска зарядов, вызвав детонацию противотанковых и противопехотных мин. Так был обеспечен безопасный проход. Также были сильно повреждены укрепления опорного пункта.
Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российские десантники при помощи БПЛА обнаружили украинских диверсантов, передвигавшихся на легкобронированной технике. Боевиков уничтожили из пулеметов, гранатометов и ПТРК «Фагот».
Также ранее бойцы ВДВ в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали наблюдательный пункт националистов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.