Бойцы ВС РФ разнесли наблюдательный пункт боевиков в зоне СВО: кадры

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобильные группы подразделений ВДВ ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт украинских боевиков в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских десантников.

Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты националистов в опорном пункте, экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск, действующих на бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения указанных целей.

По прибытии в заданный район, бойцы с помощью беспилотника обнаружили цель приступили к ее ликвидации. Огонь вели из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», который оперативно выгрузили из бронемашины, развернули и приступили к боевой работе.

Огонь по противнику велся короткими очередями с корректировкой с помощью квадрокоптера. После поражения объекта противника расчет немедленно сменил огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений боевиков. Затем мобильные группы уничтожили личный состав украинских националистов с других огневых позиций.

После этого была проведена зачистка участка, на котором был размещен наблюдательный пункт. Были обнаружены укрытия личного состава, множество брошенного оружия, в том числе западного производства, и тела убитых украинских военнослужащих.

Ранее российские бойцы уничтожили опорные пункты противника на Краснолиманском направлении. В работе экипажи «Солнцепеков» использовали термобарические снаряды.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.