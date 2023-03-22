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Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия

Андрей Аркадьев
17:40 22.03.2023
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны и невозможности в ней победить.
Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», - сказал он в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Рябков отметил, что Москва продолжает придерживаться позиции, что мир должен быть свободным от ядерной угрозы.

Накануне по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина было принято совместное заявление о недопустимости развязывания ядерной войны. В тексте документа, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивалось, что в таком конфликте не может быть победителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к МИД РФ вопрос, касающийся заявления Госдепа о том, что США считают юридически некорректной приостановку Москвой участия в ДСНВ.

ДСНВ (СНВ-III) - документ, предусматривающий ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. Об односторонней приостановке участия РФ в соглашении Путин объявил в послании Федеральному собранию. При этом глава государства подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.

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