Автомобиль под землей в кипятке: кадры с места прорыва трубы в Петербурге

По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, они были госпитализированы с ожогами.

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Корреспондент «Звезды» работает на месте прорыва трубопровода с горячей водой в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Сейчас там работают экстренные службы. Вода разлилась на площади 500 «квадратов».

В результате произошедшего в асфальте образовалась пробоина, куда провалился автомобиль. Сотрудникам МЧС удалось спасти пассажиров из машины. В автомобиле находились, в частности, двое детей и взрослый, ребенок и мужчина получили ожоги.

Кроме того, повреждения получили два сотрудника экстренных служб. Все пострадавшие с ожогами были доставлены в медицинские учреждения.

По факту прорыва трубы началась доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.