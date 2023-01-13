Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва

Злоключения пассажиров начались после того, как молодой человек начал скандалить с сидящей впереди женщиной, а затем оскорбил стюардессу.

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Пассажир злополучного рейса Бангкок - Москва рассказал «Звезде» о «приключениях», произошедших на борту самолета. По словам мужчины, в общей сложности на борту произошло три эксцесса.

Изначально два молодых человека повздорили с пассажирами. Один из них упирался в спинку впереди сидящей женщины с детьми. Ему было сделано замечание, причем несколько раз, в ответ пассажирка получила оскорбления.

«Потом он попросил воды у стюардессы, она обслуживала других пассажиров. Сказала: “Сейчас я вам все принесу, одну секунду”. Он начал требовать... Когда он подбежал к стюардессе в очередной раз, она уже налила ему стакан воды, он выхватил стакан, начал ее оскорблять. Кричать на нее, ругаться», - поделился воспоминаниями Антон Андрюшин.

Она обратилась к старшему бортпроводнику, был составлен рапорт. От всей этой нервной обстановки и скандала на борту себя плохо почувствовала беременная женщина. Было принято решение сажать самолет в Самарканде. После приземления пассажирку госпитализировали.

У дебоширов после приземления начались споры с командиром воздушного судна и полицией. Но в итоге они вышли из самолета вместе с правоохранителями.

Кроме того, во время полета некоторые пассажиры выпили большое количество спиртного, в связи с чем экипажу пришлось посадить их вместе с остальными пассажирами на места для стюардесс.

После того как самолет посадили в Самарканде, обнаружилась поломка подкрылка, рассказала пассажирка Татьяна Андрюшина. Ночью пассажиров рейса все же отправили в Москву.

«Всех сняли абсолютно с рейса. Отвезли в гостиницу. Все было предоставлено. Питание, номера. И после, в два часа ночи, нас отправили на следующий рейс», - сказала она.

Пресс-секретарь посольства России в Узбекистане Дмитрий Данилов рассказал «Звезде», что здоровью пассажирки, находившейся на шестом месяце беременности, ничего не угрожает.

По данным дипмиссии, дебоширов после посадки в Самарканде доставили в туристическую полицию. Позднее они вылетели в Москву одним из рейсов местных авиалиний.