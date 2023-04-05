МО РФ: сорвана попытка разведки боем украинских боевиков на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали попытку украинских боевиков провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток", а также уничтожены две разведгруппы», - заявил Гордеев.
Потери украинской стороны в личном составе превысили 10 человек, добавил начальник пресс-центра.
Кроме того, наши бойцы вскрыли два пункта временной дислокации украинских боевиков в Угледаре и в районе Водяного. По словам Гордеева, неприятелю нанесено огневое поражение.
Ранее Минобороны показало кадры применения реактивной установки разминирования УР-77 в зоне специальной военной операции. Установка, получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч», несет мощные заряды. После выстрела ими по минному полю взрывная волна уничтожает мины.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.