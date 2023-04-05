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МО РФ: сорвана попытка разведки боем украинских боевиков на Южно-Донецком направлении

10:51 05.04.2023
Также наши войска уничтожили две разведывательные группы противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска сорвали попытку украинских боевиков провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток", а также уничтожены две разведгруппы», - заявил Гордеев.

Потери украинской стороны в личном составе превысили 10 человек, добавил начальник пресс-центра.

Кроме того, наши бойцы вскрыли два пункта временной дислокации украинских боевиков в Угледаре и в районе Водяного. По словам Гордеева, неприятелю нанесено огневое поражение.

Ранее Минобороны показало кадры применения реактивной установки разминирования УР-77 в зоне специальной военной операции. Установка, получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч», несет мощные заряды. После выстрела ими по минному полю взрывная волна уничтожает мины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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