Политолог Марков заявил, что в США происходит силовой захват власти

Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что экс-президенту США Дональду Трампу будут предъявлять одно обвинение за другим, чтобы он сломался и вышел из избирательной гонки.

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Арест Дональда Трампа является проявлением кризиса политической системы США, поскольку это попытка с помощью фальсифицированного уголовного преследования устранить из избирательной гонки самого популярного политика. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Сегодня Трамп популярнее Байдена, популярнее любого другого американского политика. Если бы выборы состоялись сейчас и если бы они были честными и справедливыми, то Трамп на этих выборах победил бы и стал президентом. Кстати говоря, на прошлых выборах Трамп тоже победил, но выборы были фальсифицированы - в интересах Байдена был обеспечен сброс нескольких миллионов голосов. А для того чтобы избиратели Трампа не возмутились, был террор неформальных активистских организаций в крупнейших городах. Таким образом, мы видим, что происходит силовой захват власти. Трампу будут предъявлять одно обвинение за другим, чтобы он в конечном итоге сломался и вышел из избирательной гонки», - сказал эксперт.

Марков отметил, что Дональд Трамп популярен среди активистов Республиканской партии, однако руководство партии ненавидит бывшего главу Белого дома. По словам политолога, «руководство принадлежит тому самому истеблишменту, который завел сейчас Америку в тупик».

«Руководство хотело бы избрать кого-то другого, но активисты хотят Трампа, и большинство избирателей хотят Трампа. Причина популярности Трампа очень простая - он может говорить что хочет, поскольку он миллиардер. У него есть возможность самому какую-то избирательную кампанию проводить. А его политическая программа популярна, потому что она отвечает интересам большинства американцев», - добавил Марков.

По словам директора Института политических исследований, Трамп продвигает идею, согласно которой американские политики должны заниматься своей страной, а не строить какую-то глобальную империю.

«Нам не нужно никаких войн, говорит Трамп. Нам нужно создавать рабочие места здесь, в Америке. Вот эта программа очень популярна, и она, кстати, очень выгодна для России, поскольку Трамп говорит, что эта война, которую Байден ведет на Украине против России - и притащил всех, возможно, к ядерной войне, - она совершенно не нужна американцам. Пускай там Россия сама, так сказать, занимается, европейцы там хотят заниматься Украиной. Американцы должны сделать здесь хороший уровень жизни, хорошую экономику - вот эта программа популярна. Но большинство истеблишмента США, спецслужбы ориентированы не на развитие Америки, а на использование США для построения большой глобальной империи и диктатуры», - резюмировал политолог.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп, обращаясь к сторонникам во Флориде, заявил, что под руководством Джо Байдена Соединенные Штаты рискуют развязать третью мировую войну. В ходе обращения к нации экс-глава Белого дома также заявил, что при администрации действующего американского лидера Джо Байдена Штаты катятся в ад.