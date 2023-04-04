В Пентагоне сообщили об уничтожении в Сирии одного из главарей ИГИЛ*

По данным Центрального командования ВС США, террорист «отвечал за планирование атак в Европе и разрабатывал организационную структуру ИГ*».

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Американские военные нанесли авиаудар по расположению боевиков «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, в ходе которого был ликвидирован один из главарей террористической группировки. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

«Силы CENTCOM 3 апреля нанесли [воздушный] удар в Сирии, ликвидировав главаря ИГ* Халида Айяда Ахмада аль-Джабури», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Центрального командования.

В CENTCOM отметили, что террорист «отвечал за планирование атак в Европе и разрабатывал организационную структуру ИГИЛ*», подчеркнув, что погибших или пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию о выводе американских войск с территории Сирийской Арабской Республики. Лишь 103 законодателя отдали свой голос в поддержку документа с призывом к американскому лидеру Джо Байдену вывести военнослужащих США из Сирии, при этом 321 человек высказался против.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.