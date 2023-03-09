Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе войск из Сирии

Только 103 представителя нижней палаты Конгресса США проголосовали за вывод американских военных с территории Сирии.

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки отклонила резолюцию о выводе американских войск с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Лишь 103 законодателя отдали свой голос в поддержку документа с призывом к американскому лидеру Джо Байдену вывести военнослужащих США из Сирии, при этом 321 человек высказался против.

Один из авторов резолюции конгрессмен Мэтт Гетц призывал администрацию президента США объяснить пребывание американских вооруженных сил в ближневосточном государстве или вывести их оттуда.

Ранее Пентагон сообщил об уничтожении двух боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*. Об успешном рейде заявили в Центральном командовании вооруженных сил США. Как отметили в CENTCOM, жертв среди мирного населения удалось избежать. По мнению Пентагона, уничтожение двух боевиков нарушит планы террористов по организации атак на Ближнем Востоке.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.