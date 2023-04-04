Экс-глава МИД Австрии заявила, что ЕС ждут проблемы в случае запрета Вашингтоном экспорта СПГ

Как отметила Карин Кнайсль, если Соединенные Штаты введут запрет на экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, то импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения.

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В случае запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) со стороны Соединенных Штатов Америки импортеры в Европейском союзе столкнутся с большими трудностями. Такое заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег», - написала она на своей странице в Twitter.

По ее словам, если Вашингтон запретит поставки СПГ с целью удержания цен на низком уровне, то импортеры Евросоюза вынуждены будут принимать очень жесткие решения.

«При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», - добавила Кнайсль.

Ранее стало известно, что расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа у других стран в 2022 году увеличились до 208 миллиардов евро, что втрое превышает прошлогодний показатель - 62,5 миллиарда. Основным поставщиком СПГ для Евросоюза стал Вашингтон, он продал в 7 раз больше «голубого топлива», чем годом ранее, поставки обошлись в 48,4 миллиарда евро.