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Экс-глава МИД Австрии заявила, что ЕС ждут проблемы в случае запрета Вашингтоном экспорта СПГ

Максим Крюков
08:29 04.04.2023
Как отметила Карин Кнайсль, если Соединенные Штаты введут запрет на экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, то импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения.
Экс-глава МИД Австрии заявила, что ЕС ждут проблемы в случае запрета Вашингтоном экспорта СПГ
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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В случае запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) со стороны Соединенных Штатов Америки импортеры в Европейском союзе столкнутся с большими трудностями. Такое заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег», - написала она на своей странице в Twitter.

По ее словам, если Вашингтон запретит поставки СПГ с целью удержания цен на низком уровне, то импортеры Евросоюза вынуждены будут принимать очень жесткие решения.

«При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», - добавила Кнайсль.

Ранее стало известно, что расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа у других стран в 2022 году увеличились до 208 миллиардов евро, что втрое превышает прошлогодний показатель - 62,5 миллиарда. Основным поставщиком СПГ для Евросоюза стал Вашингтон, он продал в 7 раз больше «голубого топлива», чем годом ранее, поставки обошлись в 48,4 миллиарда евро.

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