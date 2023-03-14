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Расходы Евросоюза на импорт газа в 2022 году выросли втрое

Анастасия Бобылева
06:48 14.03.2023
Его закупали в 27 странах, крупнейшими поставщиками стали США и Россия.
Расходы Евросоюза на импорт газа в 2022 году выросли втрое
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа у других стран в 2022 году увеличились до 208 миллиардов евро, что втрое превышает прошлогодний показатель - 62,5 миллиарда. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Евростата.

Согласно статистике, большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ) - 109,4 миллиарда евро, соответственно поставки по трубопроводу обошлись в 98,6 миллиардов. При этом ресурс закупали в 27 странах.

Основным поставщиком СПГ для ЕС стал Вашингтон, он продал в 7 раз больше «голубого топлива», чем годом ранее, поставки обошлись в 48,4 миллиарда евро. За газ из России Европа отдала 47,6 миллиарда, среди которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ.  На третьем месте по продажам сжиженного газа оказался Катар, которому Евросоюз отдал 16,1 миллиарда евро.

Также крупными поставщиками стали Ангола и Египет, поставки оттуда выросли в десять и десять раз соответственно. В первую десятку вошли Алжир, Нигерия, Норвегия, Тринидад, Тобаго, Камерун.

Ранее глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские нефть и газ на европейском рынке. Он отметил, что предпочел бы вообще лишить РФ возможности выхода на международный рынок со своими ресурсами.

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