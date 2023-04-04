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Путин совершит рабочую поездку в Тулу

Максим Крюков
07:44 04.04.2023
У главы государства запланирован визит на завод «Тулажелдормаш» - одно из ведущих машиностроительных предприятий России.
Путин совершит рабочую поездку в Тулу
© Фото: Путин Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин во вторник, 4 апреля, совершит поездку в Тулу. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства посетит завод «Тулажелдормаш», который является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Также сообщается, что российский лидер в режиме видеоконференции проведет заседание Президиума Госсовета по вопросу «О развитии промышленности в условиях санкционного давления». Ожидается, что с основными докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, а также вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.

На встрече будут представлены предложения по увеличению объемов поддержки отрасли, расширению деятельности институтов развития, снижению рисков отставания в технологической сфере, подготовке инженерных и квалифицированных кадров высокого уровня по приоритетным направлениям.

Ранее в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с лидерами на международной арене не ограничивается только сферой торговли. По словам президента, вместе с китайскими коллегами наша страна определила восемь важнейших направлений сотрудничества, в их числе создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.

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