Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми зарубежными странами должно выходить за рамки торговли

Президент отметил, что накануне было определено восемь направлений для сотрудничества с КНР.

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Сотрудничество России с лидерами на международной арене не ограничивается только сферой торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе с китайскими коллегами мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества, в их числе создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе», - заявил Путин.

Ранее президент попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки. Он также добавил, что в связи с уходом из РФ зарубежных компаний и сотрудничеством со странами Востока и Юга отечественная экономика показывает динамику роста.