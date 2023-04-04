Российские саперы «зачистили» местность и восстановили поврежденные участки ж/д путей в зоне СВО

В ходе работ военнослужащие инженерно-саперных подразделений используют новейшие миноискатели «Коршун» и БПЛА для разведки участков восстанавливаемого железнодорожного полотна.

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Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) выполнили задачу по восстановлению поврежденных участков ж/д путей для улучшения логистики грузоперевозок в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы наших бойцов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе работ военнослужащие инженерно-саперных подразделений, используя новейшие миноискатели «Коршун» и беспилотные летательные аппараты, проводят инженерную разведку участков восстанавливаемого железнодорожного полотна. Инженерной разведкой осуществляется наличие взрывоопасных устройств и неразорвавшихся снарядов. В случае обнаружения таких предметов военнослужащие уничтожают их на специальном полигоне или на месте.

«Вначале боеприпас сдергивается "кошкой". Если под ним нет мин-сюрпризов никаких, то дальше предмет можно переносить руками на безопасное расстояние», - рассказал сапер с позывным «ЕКБ».

После этого военные железнодорожники приступают к восстановлению поврежденного участка пути. В ходе восстановления при необходимости производится замена рельсошпальной решетки, проводятся выправка и балластировка ж/д путей, а также установка тупиковых упоров и восстановление стрелочных переводов. Все работы бойцы выполняют в кратчайшие сроки с использованием выправочно-подбивочно-рихтовочных машин (ВПР), а также с использованием малого механизированного инструмента.

Всего за время проведения СВО подразделения железнодорожных войск восстановили более 150 километров путей, 7 малых и средних мостов. Совместно с российскими военнослужащими работы по восстановлению и ремонту железнодорожных путей проводят и ремонтные бригады гражданских специалистов.

Ранее «Звезда» рассказала, как саперы Восточного военного округа начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой Народной Республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин. Обезопасить местные поля - сейчас первостепенная задача для военнослужащих. Всего им предстоит обследовать более 250 гектаров земель. Карты минных полей Украина не предоставила. Полагаться приходится только на разведданные и профессиональное чутье.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.