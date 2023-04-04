Трамп заявил, что ему в суде предъявят обвинения по 33 пунктам

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в суде Нью-Йорка во вторник ему предъявят обвинения по 33 пунктам. По словам политика, утечку этой информации допустил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

«Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!», - передает ТАСС слова экс-президента.

Дональд Трамп заявил, что прокурору необходимо выдвинуть обвинение за утечку содержания готовящихся обвинений. Он призвал окружного прокурора Элвина Брэгга уйти в отставку.

Напомним, судебное заседание должно состояться 4 апреля. В ходе него экс-президент намерен заявить о своей невиновности. Также, по словам его адвоката, Трамп не пойдет на сделку со следствием.

При этом представители защиты бывшего лидера США хотят подать ходатайство о переносе дела в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Ожидается, что там присяжные будут более дружелюбно настроены по отношению к Трампу, а в суде Манхэттена якобы не стоит рассчитывать на справедливое разбирательство.