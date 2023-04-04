Определены места посадки нового российского космического корабля «Орел»

Районы посадки выбрали, ориентируясь на близость к транспортным коммуникациям и местам, где могут оказать медицинскую помощь экипажу.

© Фото: Екатерина Лызлова, Фотохост Конгресса молодых учёных, РИА Новости

Российский многоразовый пилотируемый космический корабль «Орел», разрабатываемый в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, сможет приземляться на местности между реками Волга и Урал, а также между Обью и Иртышом. Об этом говорится в публикации журнала Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина «Пилотируемые полеты в космос».

Отмечается, что при определении районов посадки корабля ориентировались на близость к транспортным коммуникациям и местам, где могут оказать медицинскую помощь экипажу. Предполагается, что также будут подготовлены площадки для вертолетов.

Напомним, в ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах производить один спутник в день после перехода на серийное производство космических аппаратов. Он отметил, что потребуется коренная перестройка всей отрасли.

По его словам, нужно обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, а также выстроить новую логистику со смежными предприятиями и подготовить кадры.

Борисов уверены, что выходить на заявленные показатели удастся, начиная с 2026 года, когда будут проведены необходимые работы и подготовлены производственные мощности.