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Определены места посадки нового российского космического корабля «Орел»

Сергей Лебедев
04:08 04.04.2023
Районы посадки выбрали, ориентируясь на близость к транспортным коммуникациям и местам, где могут оказать медицинскую помощь экипажу.
Определены места посадки нового российского космического корабля «Орел»
© Фото: Екатерина Лызлова, Фотохост Конгресса молодых учёных, РИА Новости
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Российский многоразовый пилотируемый космический корабль «Орел», разрабатываемый в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, сможет приземляться на местности между реками Волга и Урал, а также между Обью и Иртышом. Об этом говорится в публикации журнала Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина «Пилотируемые полеты в космос».

Отмечается, что при определении районов посадки корабля ориентировались на близость к транспортным коммуникациям и местам, где могут оказать медицинскую помощь экипажу. Предполагается, что также будут подготовлены площадки для вертолетов.

Напомним, в ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах производить один спутник в день после перехода на серийное производство космических аппаратов. Он отметил, что потребуется коренная перестройка всей отрасли.

По его словам, нужно обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, а также выстроить новую логистику со смежными предприятиями и подготовить кадры.

Борисов уверены, что выходить на заявленные показатели удастся, начиная с 2026 года, когда будут проведены необходимые работы и подготовлены производственные мощности.

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