«Один спутник в день»: Борисов рассказал о планах Роскосмоса

По словам главы Роскосмоса, компания сможет выходить на заявленные показатели, начиная с 2026 года, когда будут проведены необходимые работы и подготовлены производственные мощности.

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о планах компании производить один спутник в день после перехода на серийное производство космических аппаратов.

«На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день», - передает его слова ТАСС.

Борисов отметил, что потребуется коренная перестройка всей отрасли для перехода на серийное производство космических аппаратов, подчеркнув, что необходимо обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, а также выстроить новую логистику со смежными предприятиями и подготовить кадры.

По словам главы Роскосмоса, компания сможет выходить на заявленные показатели, начиная с 2026 года, когда будут проведены необходимые работы и подготовлены производственные мощности.

Ранее Юрий Борисов признал, что Россия показывает достаточно низкие результаты в производстве спутников. Он подчеркнул, что «ситуация, когда данный вид летательного аппарата может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится».