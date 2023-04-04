ТАСС: в Одессе прогремела серия взрывов

Местные СМИ сообщают о возникшем после взрыва пожаре, но не уточняют что и где горит.

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В Одессе слышны звуки взрывов, после одного из них возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В каком районе города возгорание и что именно горит не уточняется. Известно, что к этой минуте воздушная тревога в Одесской области не объявлялась.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении ангаров с вооружением и бронетехникой националистов в Одессе. Как отметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, ангары были поражены на территории аэродрома Школьный в районе города.