В МО РФ сообщили о поражении ангаров с вооружением и техникой боевиков в Одессе

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что пораженные ангары находились на территории аэродрома Школьный.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали о поражении ангаров с вооружением и военной техникой врага в Одессе. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На территории аэродрома Школьный в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 83 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 112 районах.

Отличилась и истребительная авиация ВКС России, благодаря которой в районе населенного пункта Малые Крынки в Харьковской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

Российские зенитчики за сутки уничтожили 26 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная (ЛНР), Пески, Новоандреевка (ДНР), Васильевка, Степовое, Новопокровка (Запорожская область), Голая Пристань, Крынки (Херсонская область). Также удалось сбить три снаряда РСЗО HIMARS.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил потери, нанесенные врагу за сутки на различных направлениях.

На Купянском направлении было уничтожено более 50 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация» и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении противник потерял более 90 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Действия на Донецком направлении отняли у неприятеля более 300 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях киевский режим потерял до 40 боевиков, три автомобиля, артсистему М777 и склад топлива для техники 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении враг понес потери в 20 боевиков, два автомобиля, а также лишился одной САУ «Гвоздика».

Всего же с начала спецоперации киевский режим недосчитался 403 самолетов, 224 вертолетов, 3 528 беспилотников, 414 ЗРК, 8 370 танков и других боевых бронированных машин, 1 070 боевых машин РСЗО, 4 410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 052 единиц специальной военной автотехники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.