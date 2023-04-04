Армия Бойцы ВДВ уничтожили украинскую ДРГ в зоне спецоперации Огонь по противнику велся из пулеметов, гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также противотанкового ракетного комплекса «Фагот». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне спецоперации бойцы ВДВ при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружили украинских диверсантов, которые перемещались на легкобронированной технике. Российские военные выдвинулись навстречу боевикам и прицельным огнем уничтожили противника. Десантники вели огонь из пулеметов, гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Кадры боевой работы показали в Министерстве обороны Российской Федерации. Ранее «Звезда» рассказывала, как бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт украинских боевиков. Для ликвидации противника применяли БПЛА и гранатомет АГС-17 «Пламя». Огонь по врагу велся короткими очередями с корректировкой при помощи квадрокоптера. Десантники после зачистки обнаружили множество оружия западного производства. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика