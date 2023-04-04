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Бойцы ВДВ уничтожили украинскую ДРГ в зоне спецоперации

06:50 04.04.2023
Огонь по противнику велся из пулеметов, гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне спецоперации бойцы ВДВ при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружили украинских диверсантов, которые перемещались на легкобронированной технике. Российские военные выдвинулись навстречу боевикам и прицельным огнем уничтожили противника.

Десантники вели огонь из пулеметов, гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Кадры боевой работы показали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее «Звезда» рассказывала, как бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт украинских боевиков. Для ликвидации противника применяли БПЛА и гранатомет АГС-17 «Пламя».

Огонь по врагу велся короткими очередями с корректировкой при помощи квадрокоптера. Десантники после зачистки обнаружили множество оружия западного производства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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