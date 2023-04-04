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Лавров назвал причины разрыва отношений между Москвой и Брюсселем

Ян Брацкий
00:42 04.04.2023
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что возможность для взаимоуважительного диалога с Западом сохраняется, но Москва будет исходить из собственных интересов.
Лавров назвал причины разрыва отношений между Москвой и Брюсселем
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Евросоюз по своей вине «потерял» Россию, сейчас официальная Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Евросоюз "потерял" Россию, но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», - заявил Лавров в интервью aif.ru.

По словам главы российской дипломатии, Москва сделала все необходимые выводы, а враждебные шаги официального Брюсселя не останутся без ответа. При этом, российские власти будут действовать при необходимости жестко, исходя из национальных интересов, подчеркнул министр.

Сергей Лавров отметил, что возможность для взаимоуважительного диалога сохраняется и при соответствующей инициативе со стороны европейских коллег, такие переговоры возможны. Но Россия будет рассматривать их исходя из собственных интересов, одобренных главой государства Владимиром Путиным в новой Концепции внешней политики России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада объявили тотальную войну русскому миру. В качестве примера, глава МИД РФ привел попытки отменить российскую культуру в ряде стран.

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