Захарова предложила термин «казус Трампа» после суда над экс-президентом США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила новый «термин» для использования в «политико-дипломатическом словаре» под названием «казус Трампа». По ее мнению, это означает предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США, имеющему амбиции и планы на президентство в будущем.

«Многолетнее беспрецедентное давление, оказываемое на американского бизнесмена и политического деятеля элитами и властями США, которые одновременно предъявляют претензии к суверенным странам по аналогичным поводам; политический цугцванг либерализма», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сегодня в Нью-Йорке состоялось судебное заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 34 пунктам. Политик отверг их все, назвав ситуацию со своим прибытием в суд «сюрреалистической». По словам экс-главы Белого дома, он не верит, что подобное происходит в Соединенных Штатах.

Следующее заседание суда состоится 4 декабря. К этой минуте известно, что Трамп покинул здание суда и прибыл в аэропорт, где его дожидался самолет.