Воздушную тревогу объявили в Одесской области

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Во вторник ночью на Украине в Одесской области объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из данных официального интернет-ресурса оповещения населения. Сигнал тревоги прозвучал в 01:23 по московскому времени.

Отмечается, что воздушная тревога в последние разы в Одесской области объявлялась вчера и субботу, 1 апреля. Напомним, также в воскресенье звучали сирены в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, с 10 октября прошлого года воздушная тревога на территории Украины звучит почти ежедневно. Россия приняла решение об ответных мерах на теракт на Крымском мосту, устроенный киевскими силовиками.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.