На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Это уже второе объявление воздушной тревоги за день в Днепропетровской и Харьковской областях.

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В двух регионах на востоке Украины второй раз за день звучат сирены воздушной тревоги. Об этом стало известно из данных официального ресурса для оповещения населения.

Воздушную тревогу объявили в 14:38 по московскому времени в Днепропетровской и Харьковской областях. Утром, помимо этих регионов, сигналы тревоги также звучали в Полтавской и Сумской областях. Предупреждение действовало около получаса.

Напомним, сигналы воздушной тревоги раздаются на Украине с октября 2022 года. Российская сторона приняла решение об ответных мерах на теракт на Крымском мосту, который организовали украинские силовики.