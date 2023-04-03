Российские «Грачи» нанесли точечные удары по скоплениям бронетехники националистов

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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов в зоне спецоперации. Сразу после пусков, экипажи «Грачей», выполняли маневр и уходили на аэродром базирования под прикрытием тепловых ловушек.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника врага. После успешных вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили технику к повторному боевому вылету.

Экипажи Су-25 ведут подобную работу постоянно. В минувшие выходные, например, штурмовики нанесли ракетные удары по скоплениям живой силы противника и его бронетехнике. Уничтожены полевые позиции и вражеская техника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.