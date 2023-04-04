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В Австралии вскрыли мошеннические схемы в Международном паралимпийском комитете

Александр Федорчак
Дмитрий Трунов
21:45 04.04.2023
Австралийская телекомпания провела расследование и выяснила, что атлеты часто преувеличивают проблемы со здоровьем, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: White House, Globallookpress
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Паралимпийские игры находятся в состоянии кризиса - сюжет с таким заголовком выпустила известная австралийская ABC News. Автор утверждает, что спортсмены этой страны намеренно преувеличивают свои проблемы со здоровьем, чтобы соревноваться за медали с паралимпийцами и быть на их фоне заметно физически сильнее. Телеканал ABC провел собственное расследование. В качестве доказательства этого обмана он приводит слова самих спортсменов, которые неоднократно становились призерами и победителями разных соревнований.

«Соврать во время классификации очень легко. Есть люди, которые делают это просто потому, что они не могут выиграть в своей классификации. Поэтому они хотят соревноваться в той, в которой они могут победить», - говорит Мэддисон Эллиотт, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр.

Классификация, о которой говорит Мэдиссон Эллиот, - это обычный отбор. Специалисты, в том числе медики, оценивают функционал спортсмена и принимают решение, к какой категории он будет допущен. Многие атлеты даже не скрывают, что самой интересной и желанной для них была третья категория - паралимпийская.

«Вас учат перенапрягаться и уставать, чтобы вы были худшей версией себя», - рассказывает австралийская паралимпийская спортсменка Аманда Фрейзер.

Первой, кто, возможно, поставила обман на поток, стала Аманда Фаулер. Это история, которая легко ляжет в основу комедийного сериала. Австралийка начинала карьеру в 2006 году как конькобежка, но без инвалидности. Затем в 2011-м уже представляла паралимпийскую сборную по плаванию, с очень любопытным диагнозом: нарушение интеллекта. Через три года, после неудачной попытки выиграть золото, Аманда уже решила заняться легкой атлетикой, в категории для людей с нарушением зрения. Ее друзья рассказывают, что в тот период она ходила только с белой металлической тростью.

«За то время, что мы с ней дружили, она никогда не говорила мне о том, что у нее есть другие показания для инвалидности. Она стояла с белой тростью. Если только у нее не было ухудшающегося заболевания, о котором мы ничего не знали. Ведь мы знали ее только как спортсменку с нарушением интеллекта», - рассказывает Мэддисон Эллиотт.

Этой историей даже заинтересовались в Международном паралимпийском комитете. Но убедительных доказательств спортивные чиновники не нашли и прекратили расследование против Фаулер.

«Для того чтобы избежать этого, в Классификационном кодексе даже есть специальный большой раздел, посвященный намеренному введению в заблуждение и санкции, если это будет доказано», - объясняет руководитель комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов, кандидат медицинских наук Гузель Идрисова.

Между тем, на родине спортсменки «паралимпийскую схему» вывели на поток. В ней были замешаны все: спортсмены, тренеры, руководители федераций и даже те самые классификаторы, которых иногда против воли принуждали ставить атлету нужный диагноз.

«Мне сказали закрыть на это глаза, оставить все как есть. Я помню свои мысли в тот момент: "Боже мой, эта организация больше заботится о медалях, нежели о том, как правильно поступить"», - говорит бывший классификатор Паралимпийских игр Джейн Бакли.

В итоге история всплыла и стала международным скандалом, но опыт Австралии начали использовать спортивные федерации других стран. Это в интервью ABC подтвердил бывший руководитель международного паралимпийского комитета Хавьер Гонсалес. Он сказал, что не может отрицать существование такого явления.

«Проблемы остаются, потому что будут появляться спортсмены, которые будут пытаться схитрить, чтобы получить более выгодный класс для себя. Эта проблема была в 2016 году - в Британии было большое расследование, серьезный скандал перед паралимпиадой в Лондоне. Были случаи, когда спортсмены дополнительные увечья себе наносили, чтобы получить более слабый класс. Факты есть в доступе. И периодически они возникают в паралимпийском спорте, от этого никуда не уйти», - рассказывает трехкратный паралимпийский чемпион по велоспорту Алексей Обыденнов.

Международные чиновники уже говорят о том, что всплывшие наружу факты могут привести к потере авторитета Паралимпийского спорта. Тем не менее, спортсменов-мошенников пока никак не наказали.

В ноябре 2022 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации с формулировкой «из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК». Решение принималось на ассамблее, куда россиян не допустили. В Паралимпийском комитете России считают, что это политическое решение, и ни один из доводов международного комитета не был доказан. Начиная с 2016-го года российские спортсмены пропустили уже четыре паралимпиады.

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