Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Сейчас визы россиянам выдают посольство Китая в России и генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке.

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Китай планирует открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры, сообщает генконсульство КНР в Санкт-Петербурге. Это планируется сделать для повышения эффективности работы китайских посольств и консульств в этих городах.

Сейчас визовые центры готовят к открытию. Как отмечают представители КНР, идут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества. В дипмиссии отметили, что пока заявления на визы не принимаются.

Пока визы россиянам выдают посольство Китая в России и генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Предполагается, что открытие новых центров поможет быстрее принимать и обрабатывать заявки от граждан РФ.

Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта. Она была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в марте первая группа 34 туристов из Китая приехала в Россию после трехлетнего перерыва.