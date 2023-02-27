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Первые после пандемии туристы из КНР посетили «Остров фортов» в Ленобласти

Марина Крижановская
08:19 27.02.2023
Помимо посещения главных достопримечательностей самого популярного маршрута гости из КНР смогли увидеть празднование русской Масленицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Санкт-Петербург посетила первая группа из 34 туристов из Китая после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Гости смогли побывать в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте и застали празднование Масленицы.

Ксения Шойгу - руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» - выразила уверенность, что событийный туризм, например, Масленичные гуляния, станет вкладом в продвижение культуры России среди иностранных туристов.

«Концепция туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагает доступный и интересный формат знакомства с нашей историей и традициями, ориентированный на всех, в том числе, на туристов из-за рубежа. Этот формат реализуется не только через классический - культурно-познавательный - туризм, но и через событийный. Масленица в парке "Остров фортов" - пример такого подхода. Уверена, что яркий праздник и интерактивы станут вкладом в продвижение российской культуры», - заявила Ксения Шойгу.

Также китайские туристы смогли увидеть единственную в мире стометровую атомную подводную лодку - первую советскую АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Она сейчас реставрируется, но экспонируется на суше внутри здания.

Гости из Китая посетили Аллею героев российского флота, погуляли на главной площади парка, угостились блинами и увидели русский хоровод. Также они осмотрели фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» - 15 шедевров изо льда, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота и истории Кронштадта.

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