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Депутат Чепа: обязательства перед НАТО навредят экономике Финляндии

Анна Касаткина
17:05 04.04.2023
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля.
Депутат Чепа: обязательства перед НАТО навредят экономике Финляндии
© Фото: IMAGO, Antti Hämäläinen, GlobalLookPress
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Экономическое положение Финляндии ухудшится после ее вступления в НАТО, так как у страны появятся серьезные обязательства перед альянсом. Об этом в разговоре с RT заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя присоединение страны к альянсу.

Он добавил, что отныне Россия должна рассматривать Финляндию как страну - члена-НАТО, считающую РФ единственной угрозой своему существованию.

«Вся стратегия НАТО направлена против нас, поэтому мы, исходя из этого, должны учитывать наше отношение», - сказал депутат.

Чепа считает, что России нужно пересмотреть межгосударственную и коммерческую договорную базу между двумя странами.

Финляндия во вторник официально стала 31-м членом НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому альянсу.

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