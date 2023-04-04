Депутат Чепа: обязательства перед НАТО навредят экономике Финляндии

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Экономическое положение Финляндии ухудшится после ее вступления в НАТО, так как у страны появятся серьезные обязательства перед альянсом. Об этом в разговоре с RT заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя присоединение страны к альянсу.

Он добавил, что отныне Россия должна рассматривать Финляндию как страну - члена-НАТО, считающую РФ единственной угрозой своему существованию.

«Вся стратегия НАТО направлена против нас, поэтому мы, исходя из этого, должны учитывать наше отношение», - сказал депутат.

Чепа считает, что России нужно пересмотреть межгосударственную и коммерческую договорную базу между двумя странами.

Финляндия во вторник официально стала 31-м членом НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому альянсу.